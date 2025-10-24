Названа причина резкой смены позиции Трампа по России

Агентство Bloomberg сообщает, что на смену позиции президента США Дональда Трампа по России больше всего повлиял госсекретарь Белого дома Марко Рубио.

Отмечается, что Трамп принял решение ввести против России новые санкции после доклада Рубио, в котором тот дал отрицательную оценку действиям России в рамках урегулирования конфликта на Украине. Согласно докладу госсекретаря, Кремль не сделал достаточных изменений в своей позиции, что было воспринято Белым домом как нежелание решать конфликт дипломатическими методами.

Помимо этого, Рубио также отменил запланированную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это случилось после их последнего телефонного разговора. Причины такого решения не уточняются. При этом, сам Рубио ранее заявил, что США все еще хотят добиться встречи с российской стороной ради урегулирования конфликта на Украине.

Напомним, что 16 октября Трамп и Путин договорились провести личную встречу в Будапеште, но позже в Белом доме заявили, что встреча была отменена.