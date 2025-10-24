Названа причина резкой смены позиции Трампа по России

Очередная смена президентом США Дональдом Трампом позиции по России и конфликту на Украине связана с влиянием государственного секретаря Марко Рубио, который не хочет идти на компромиссы с Москвой.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Внезапная смена курса также стала следствием оценки госсекретаря Марко Рубио — давнего ястреба в отношении России (...) Источники, пожелавшие остаться анонимными и обсуждавшие внутренние переговоры, сообщили, что Рубио отменил запланированную личную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — отмечается в материале агентства.

Дополнительно уточняется, что Рубио наращивает свой аппаратный вес в Белом доме, тесня позиции специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

В Кремле оценили срыв новой встречи Путина и Трампа

Ранее специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка предположила, что за отменой встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште стоит госсекретарь США Рубио.

По ее словам, американский лидер очередной раз нанес удар своей репутации, выдав соглашения в Газе за окончательное урегулирование. В связи с этим, госсекретарь опасается, что Трамп сделает эту же ошибку по Украине, выдав договоренности с Россией за окончательную сделку.