Специальный посланник президента США Стив Уиткофф призывал Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, разговор между ними состоялся во время последней встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа. Во время этого разговора спецпосланник Белого дома пытался уговорить Зеленского пойти на уступки России.

«В ходе встречи Трампа с Зеленским на прошлой неделе Уиткофф снова подталкивал согласиться на требования Путина уступить Донбасс России», — сообщает издание.

Ранее СМИ анонсировали встречу Уиткоффа с представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.