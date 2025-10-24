СМИ: Уиткофф призывал Зеленского пойти на уступки
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф призывал Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации издания, разговор между ними состоялся во время последней встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа. Во время этого разговора спецпосланник Белого дома пытался уговорить Зеленского пойти на уступки России.
«В ходе встречи Трампа с Зеленским на прошлой неделе Уиткофф снова подталкивал согласиться на требования Путина уступить Донбасс России», — сообщает издание.
Ранее СМИ анонсировали встречу Уиткоффа с представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.