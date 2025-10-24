Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне уговаривал украинского лидера пойти на территориальные уступки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Встреча состоялась 17 октября. Согласно публикации, Уиткофф «снова подталкивал Зеленского» согласиться уступить Донбасс России.

Ранее Трамп отменил запланированную в Будапеште встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

В пятницу стало известно, что в США прибыл российский спецпосланник Кирилл Дмитриев. Он в том числе встретится с Уиткоффом.