Си Цзиньпин не нашел время для встречи с Мерцем

Презседатель КНР Си Цзиньпин не смог найти время для приема канцлера ФРГ Фридриха Мерца, когда он намеревался совершить официальный визит в Китай.
Об этом со ссылкой на источники пишет немецкая газета Die Welt.
«По слухам, Си Цзиньпин в эти дни не нашел времени для того, чтобы принять Мерца», — отмечает издание.
При этом китайская сторона также отменила визит министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в Пекин, что стало «внешнеполитической катастрофой» для Берлина.
Ранее стало известно, что Германия направила дипломатическую ноту Китаю из-за дефицита чипов для немецкой автопромышленности.