Европа не может распоряжаться замороженными активами Российской Федерации по своему усмотрению, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) экономист Филип Пилкингтон.

Наблюдать за "американскими горками" с активами России — это так забавно, поделился своей точкой зрения автор публикации. По мнению Пилкингтона, физически невозможно "тратить" эти валютные резервы, поскольку они хранятся на совершенно других типах счетов. Экономист предположил, что те, кто продвигает эту инициативу, понимают это.

Накануне Бельгия на саммите в Брюсселе заблокировала предложение Европейской комиссии (ЕК) об использовании суверенных активов Российской Федерации на нужды Украины в ближайшие два года.

В Германии сообщили о больших потерях из-за использования активов России

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер говорил о том, что все страны Европейского союза (ЕС) должны разделить риски в случае использования российских активов. Он указал на то, что ЕС должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в Москве при использовании европейским объединением суверенных активов России.