Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами

© OLIVIER MATTHYS/EPA/TACC

Во время личных переговоров на фоне событий в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский выдвинул канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу особые требования, касающиеся поддержки обороны Украины, пишет издание Politico.

Зеленский обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с так называемыми «особыми просьбами» о помощи Украине, сообщает Politico со ссылкой на неназванного немецкого чиновника, передает РИА «Новости».

Роднина объяснила, почему россияне недовольны пенсией

Депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила, почему россияне не могут быть довольны пенсией. Как сообщает «Абзац», она отметила, что из-за постоянно растущих потребностей людей всегда будут не устраивать их доходы. Трехкратная олимпийская чемпионка напомнила, что полностью рассчитывать на пенсию в старости нельзя, поскольку это все же не зарплата. Вместе с тем нет ни одного приема, чтобы люди не приходили с просьбами обратиться в Пенсионный фонд, чтобы «разобраться».

МИД КНР ответил на слова Зеленского о поддержке Пекином СВО

© VCG/TACC

Китай стремится к прекращению украинского кризиса и будет играть конструктивную роль в продвижении его политического урегулирования. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, отвергнув высказывания Владимира Зеленского о "китайской поддержке" специальной военной операции (СВО) РФ.

Украина нанесла массированный удар по объектам энергетики российского региона

© Алексей Коновалов/ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по объектам энергетики Курской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, атаке подверглась подстанция в городе Рыльск — по объектам на ее территории было нанесено четыре удара. Хинштейн уточнил, что из-за атаки без света остались восточный микрорайон населенного пункта и находящийся неподалеку поселок Октябрьский.

Си Цзиньпин не нашел время для встречи с Мерцем

Презседатель КНР Си Цзиньпин не смог найти время для приема канцлера ФРГ Фридриха Мерца, когда он намеревался совершить официальный визит в Китай. Об этом со ссылкой на источники пишет немецкая газета Die Welt.

«По слухам, Си Цзиньпин в эти дни не нашел времени для того, чтобы принять Мерца», — отмечает издание.

Командир «Ахмата» назвал задачу важнее СВО

Со стратегической точки зрения для России демография является более важной чем специальная военная операция (СВО) задачей. Эту задачу назвал в обращении к участникам форума «Отцы за жизнь» командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, его слова приводит «Правозащитный центр "Сорок сороков"» в Telegram. По словам Алаудинова, демография важна тем, что она влияет на само существование России.

Лукашенко стало плохо

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко стало плохо из-за предоставленной ему отчетности об экономической ситуации в Витебской области. Об этом заявил глава государства во время своего выступления в регионе, передает Telegram-канал «Пул первого».

На Западе сделали заявление о ситуации в зоне СВО

© Александр Река/ТАСС

Западные БПЛА оказались бесполезны в зоне боевых действий на Украине, пишет The Economist.

Американские дроны были слишком дорогими, поделились подробностями авторы публикации. С точки зрения обозревателей издания, они плохо справлялись с российскими средствами РЭБ. В материале утверждается, что эти беспилотники наносили минимальный ущерб при поражении целей. С тех пор различные западные компании пытались показать свои беспилотные летательные аппараты, но в основном все их попытки провалились, отмечается в статье.

В Москве на парковке заживо сгорели два человека

В Москве на парковке на улице Теплый Стан в результате пожара сгорели четыре автомобиля. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Ночью на парковке во дворе жилого дома на ул. Теплый Стан произошло возгорание 4-х транспортных средств. После ликвидации пожара в одном из сгоревших автомобилей обнаружены тела двух человек. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — говорится в публикации.

Импорт тяжелых грузовых автомобилей в Россию обрушился

© Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Импорт тяжелых грузовых автомобилей (HCV) сократился до минимума — на 92%. Об этом в своем Telegram-канале заявил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Согласно статистике, в предыдущие два года в Россию активно ввозили HCV — почти 200 тысяч единиц. Теперь же наступила пауза — с января по сентябрь 2025 года было ввезено лишь 4 759 подобных транспортных средств.

