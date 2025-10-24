В Бельгии сняли на видео бредущего по улице пьяного мэра города

В социальных сетях распространяется видео, на котором Людвиг Ванденхов, мэр города Синт-Трёйден в провинции Лимбург, идет по улице с мокрыми штанами. Об этом сообщают бельгийские СМИ.

Как пишет издание HLN, это не первый случай, когда мэра-социалиста видят пьяным на публике, а оппозиция все жестче настроена по отношению к политику. В 2011 году он потерял сознание в итальянском ресторане: у мэра было обнаружено три грамма алкоголя на литр крови, мужчину доставили в отделение реанимации. В 2007 году он совершил наезд на пешехода в состоянии алкогольного опьянения.

Большинство жителей города с населением около 40 тысяч человек сожалеет о новом инциденте, который произошел в четверг.

"Мы хотим сохранить спокойствие и безмятежность и сосредоточиться на управлении муниципалитетом", - было официально заявлено мэрией в пятницу утром, незадолго до начала работы муниципального совета, однако мэра не было на собрании.

По словам депутатов, он не выступил с публичным заявлением, извинившись лишь перед некоторыми из них.

"Мэр обязан подавать пример, - сказала Ингрид Кемпенерс, лидер большинства в совете и бывший градоначальник. - Он является первым человеком, ответственным за общественную безопасность и порядок, и он должен оставаться доступным в любое время".

Оппозиция настаивает на том, что эта ситуация - не единичный случай, что "делает ее еще более болезненной, в первую очередь для него как мужчины". Опозиционная партия "Фламандский интерес" была настроена резко критично в отношении поведения мэра.

"Каждый делает то, что хочет в своей личной жизни", - сказал лидер ее регионального отделения Патрик Ванпарис, пояснив, что "в таком состоянии господин Ванденхов не может надежно управлять городом". "Мы должны иметь мужество посмотреть в зеркало и спросить себя, способен ли он по-прежнему выполнять свои функции в этих условиях", - добавил политик.

Справка "РГ"

Бывший сенатор, фламандец и федеральный депутат, 65-летний Людвиг Ванденхов занял пост мэра Синт-Трёйдена на последних выборах в прошлом году, после того как уже был главой городской администрации в период с 1995 по 2012 год.