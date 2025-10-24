Глава МИД одной из стран Прибалтики семь раз за год посетил США из-за жалоб на РФ

Неназванный глава МИД одной из стран Балтии уже семь раз в этом году ездил в США из-за своей озабоченности позицией американского президента Дональда Трампа в отношении НАТО.

Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на самого министра.

«Министр иностранных дел страны Балтии признался в том, что посещал США семь раз в этом году», — говорится в публикации.

Как пишет издание, такие визиты обычно совершаются примерно дважды в год. Однако министр уточнил, что чаще всего эти поездки связаны с выражением озабоченности и жалобами, связанными с соседством с Россией. Помимо этого в публикации утверждается, что постоянный визитер в США задается вопросом о том, «исполнит ли Трамп свои обязательства по пятой статье НАТО».

Пятая статья НАТО подразумевает, что вооруженное нападение на одну из стран альянса будет рассматриваться как нападение на весь альянс.

FT обращает внимание на то, что многие политики и бизнесмены опасаются открыто критиковать Трампа и предпочитают высказывать ему уважение. При этом они остаются в неведении относительно его будущих действий, особенно в вопросе конфликта на Украине.

В начале октября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Европа готовится к военному столкновению с Россией. По его словам, учения НАТО у границ РФ принимают все более агрессивный характер, Европа идет по пути эскалации, передавая Украине все более дальнобойное вооружение.