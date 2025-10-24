Названы последствия возможного раздела Украины

В случае раздела Украины Евросоюз может столкнуться с внутренним противостоянием, что приведет к расколу в самом объединении европейских стран. Об этом заявил News.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.

По словам эксперта, он сомневается, что принимать решение о разделе Украины будет

руководство ЕС.

«Потому что мы забываем еще об одной структуре в Европе, которая мало о себе в последнее время заявляет, а ведь она именно сейчас и может раскрыться во всей красе. Это Вишеградская группа — Польша, Венгрия и Чехия. Скорее всего, она может заявить об участии в разделе Украины, но не от имени Евросоюза, а от своего», — пояснил Перенджиев.

Политолог назвал такой вариант «вполне возможным», отметив, что это может привести к расколу самого ЕС и делению его на макрорегионы.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, у Украины уже нет суверенитета и ее судьба находится «в чужих руках». При этом, по его словам, несмотря на то, что Европа говорит о поддержке Украины, однако на самом деле на повестку дня уже поставлен ее раздел.