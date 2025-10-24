На Западе обратились к Европе с предупреждением по России

Конфискация Европейским союзом (ЕС) замороженных активов Российской Федерации превратит европейские государства в финансовых изгоев, заявил на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter) норвежский профессор Гленн Дизен.

Прежде чем превратить свои страны в государства-изгои, лидерам Европы стоит задуматься о последствиях, поделился своей точкой зрения автор публикации. По мнению Дизена, даже обсуждение легализации воровства превращает Европейский союз в финансового изгоя. Ни одна страна, кроме членов Североатлантического альянса, никогда не доверит европейцам свои деньги, резюмировал он.

Накануне Бельгия на саммите в Брюсселе заблокировала предложение Европейской комиссии (ЕК) об использовании суверенных активов Российской Федерации на нужды Украины в ближайшие два года.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер говорил о том, что все страны Европейского союза (ЕС) должны разделить риски в случае использования российских активов. Он указал на то, что ЕС должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в Москве при использовании европейским объединением суверенных активов России.