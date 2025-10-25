Мадуро обвинил США в подготовке новой войны в Карибском бассейне

США занимаются подготовкой новой войны в Карибском бассейне. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе посещения агротуристической коммуны El Gran Topo, сообщает РИА Новости.

© Газета.ru

«Они (США. — «Газета.Ru») обещали, что больше никогда не будут вмешиваться в войны, но сейчас организуют новую войну, которую мы предотвратим. Чем? Мобилизацией народов Южной Америки, потому что вся Южная Америка и Карибы говорят «нет» войне, «да» — миру, процветанию, гармонии и согласию», — сказал глава государства.

Мадуро намекнул США о неприступности Венесуэлы

По его словам, необходимо спросить граждан Соединенных Штатов, хотят ли они еще одну войну как во Вьетнаме, но теперь в Южной Америке, в Карибском бассейне.

«Что думает народ США о войне против народов Колумбии, Венесуэлы и всего Карибского региона?» — задался вопросом политик.

Накануне Пентагон объявил, что направит авианосную ударную группу в зону Южного командования Вооруженных сил США. В ведомстве заявили, что авианосец Gerald R. Ford будет задействован в операциях против наркокартелей.

23 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что американские вооруженные силы могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в странах Латинской Америки.

22 октября газета The Washington Post написала, что Трамп санкционировал «агрессивные действия» против Венесуэлы и «разрешил шаги» к свержению Мадуро. Как отмечается в материале издания, документ, подписанный американским лидером, не содержит прямого приказа ЦРУ свергнуть президента Венесуэлы, но «разрешает шаги, которые могут привести к такому результату».

Ранее США развернули элитный полк спецопераций вблизи Венесуэлы.