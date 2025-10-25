Премьер Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер в интервью газете Bild призвал ограничить въезд молодых украинских мужчин в Германию.

«Никому не поможет, если еще больше молодых людей из Украины приедут в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину», — отметил он.

Ранее в ФРГ заметили украинцев, которые ездят по стране на автомобилях Porsche золотого цвета. По мнению члена Германской коммунистической партии Штефана Натке, машины были куплены на деньги, собранные Западом в качестве военной помощи для Киева.

До этого в немецком ХСС потребовали прекратить выплаты пособий («бюргергельд») украинцам призывного возраста.