В Южной Корее анонсировали встречу Трампа и Ким Чен Ына

Министр объединения Южной Кореи Чон Донъён заявил, что президент США Дональд Трамп может провести встречу с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном уже на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap.

По словам Чона, есть «значительная вероятность» переговоров после визита Трампа в Сеул. По его словам, Пхеньян «проявляет внимание к США». Существует «множество признаков», указывающих на возможность саммита, считает чиновник. Министр сослался на то, что северокорейцы были замечены при проведении работ по уборке возле северокорейского объекта в Пханмунджоме - они впервые за год косили траву, разбивали клумбы и делали фотографии.

Чон призвал лидеров Северной Кореи и США не упустить «прекрасную возможность для диалога» в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится на следующей неделе в Южной Корее.

Запланированный визит Трампа в Южную Корею 29–30 октября для участия в саммите АТЭС породил предположения, что он может попытаться встретиться с Кимом, хотя вероятность такой встречи представляется маловероятной, отмечает Yonhap.

«Лидеры Северной Кореи и США не должны упустить эту возможность. Они должны принять решение», - заявил Чон журналистам.

По его словам, если встреча Кима и Трампа состоится, она может проложить путь к установлению мира на Корейском полуострове. Министр сказал, что Северной Корее и США будет гораздо сложнее подготовиться к встрече своих лидеров с точки зрения логистики, если они упустят возможность провести переговоры в Южной Корее.

Трамп встречался с Кимом трижды во время своего первого срока - две встречи на высшем уровне в Сингапуре в июне 2018 года и в Ханое в феврале 2019 года, а также короткая встреча в деревне Пханмунджом на межкорейской границе в июне 2019 года.

На ключевом заседании парламента в сентябре лидер Северной Кореи заявил, что у него «хорошие воспоминания» о Трампе, и он по-прежнему открыт для переговоров с США, если Вашингтон откажется от своего требования о денуклеаризации Северной Кореи.