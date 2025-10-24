«Не просто распадется»: Украине предрекли страшное будущее

Политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Украине грозит не просто распад, а полная потеря государственности. Об этом эксперт рассказал News.ru.

По мнению Перенджиева, Украина уже потеряла суверенитет. Владимира Зеленского он назвал «распорядителем денег».

«Когда финансирование страны прекратится, то она не просто распадется, но и как государство перестанет существовать, потому что не сможет исполнять какие-либо обязанности. Финансы - это кровь экономики, а экономика - это фундамент существования государства», - подчеркнул политолог.

Он отметил, что в ситуации, когда «фактически нет экономики и финансов», государственности приходит конец. Также Перенджиев указал, что финансирование Украины со стороны США и Европы уже сокращается.

Ранее лидеры ЕС договорились удовлетворить «насущные финансовые потребности» Украины в ближайшие два года, но не одобрили план выдачи Киеву кредита под замороженные российские активы. Идея такого кредита появилась у Еврокомиссии на фоне сокращения американской поддержки Украины. Россия расценила эту идею как незаконный захват собственности и пригрозила ответными мерами.

Бельгия, на территории которой находится основная часть замороженных активов РФ, потребовала от ЕС разделить финансовую ответственность и расходы на любые судебные иски, которые могут быть поданы Россией. Лидеры ЕС отложили решение до декабрьского саммита.