Что происходит в мире сегодня: армия роботов Маска и шатдаун в США

Tesla готовится к производству миллионной армии роботов, пока в США продолжается шатдаун. «Рамблер» рассказывает, что происходит в мире на 24 октября.

Путин высказался о новых санкциях

Президент России Владимир Путин заявил, что советующие президенту США Дональду Трампу ввести санкции против РФ в нефтяном секторе работают против самих Штатов. Как сообщает ТАСС, российский лидер отметил, что это приведет к резкому увеличению цены нефтепродуктов, в том числе и «на автомобильных заправках».

«А если учитывать внутриполитический календарь в тех же Штатах, то понятно, насколько чувствительны будут некоторые процессы в этой связи», — заметил Путин.

23 дня шатдауна

Белый дом заявил, что шатдаун привел к тому, что свыше 500 тысяч федеральных служащих 24 октября не получат зарплату. Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь администрации президента США Каролин Левитт заявила, что сенаторы-демократы «12 раз проголосовали за то, чтобы оставить правительство закрытым».

Она отметила, что шатдаун сказывается на военных, приемных семьях и иных категориях граждан. Администрация призвала Сенат «немедленно прекратить страдания американцев».

США не будут мириться с наркокартелями из Венесуэлы

В ходе пресс-конференции Левитт также заявила, что администрация Трампа не будет мириться с контрабандой наркотиков из Венесуэлы и любых других стран. Об этом сообщает Reuters. Позже в этот же день Трамп заявил, что действующая администрация США ведет войну против наркокартелей и намерена полностью ликвидировать угрозу.

Позиция ЕС о замороженных активах РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопрос о судьбе российских активов в Европе остается предметом дискуссии, однако пока они останутся замороженными. Об этом сообщает ТАСС.

Армия роботов Маска

Предприниматель Илон Маск заявил о планах компании Tesla по созданию «миллионной армии» человекоподобных роботов Optimus. Как пишет Wired, серийный прототип модели будет готов к марту 2026 года, а полноценное производство начнется через год.

По словам Маска, такое количество роботов Tesla должна выпустить за 10 лет производства — это условие входит в требования к Маску, которые выдвигают ему инвесторы.