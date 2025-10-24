Мадуро попросил Трампа не нападать со словами «пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к главе Белого дома Дональду Трампу с посланием на английском языке, в котором попросил его не нападать на республику.

С таким заявлением венесуэльский лидер выступил во время проправительственного профсоюзного мероприятия в Каракасе, трансляция доступна на YouTube-канале Firstpost.

«Нет войне, нет войне, только мир, только мир, навсегда, навсегда, навсегда. Мир навсегда, никакой безумной войны, никакой безумной, никакой безумной войны, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста… Да, мир, мир навсегда, мир навсегда, победа навсегда, мир. Победа навсегда, мир», — сказал он, а затем перевел свои слова на испанский язык.

После этого венесуэльский лидер пошутил о своем английском, назвав его «языком Тарзана».

Мадуро обвинил США в ведении ежедневной психологической войны против своей страны из-за развертывания военных в Карибском бассейне у побережья Венесуэлы.

Ранее Дональд Трамп пообещал, что США вскоре перейдут к проведению «наземных операций» против наркокартелей в Венесуэле.