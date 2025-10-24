Пост внучки Трампа возродил споры о здоровье президента

Новый пост внучки президента США Дональда Трампа Кай Трамп в соцсетях показал возможные следы на его руках еще в ночь выборов. Критики сразу же поставили под сомнение официальное объяснение Белого дома о «синяках от рукопожатий» и разожгли новые споры о здоровье Дональда Трампа.

В своем новом посте в соцсетях, посвященном годовщине блогерского канала, 18-летняя внучка президента Кай Трамп невольно подлила масла в огонь спекуляций вокруг загадочных отметин на руках ее деда. Среди 16 фотографий, задокументировавшие ключевые моменты года, особое внимание привлек снимок, сделанный в ночь выборов в резиденции Мар-а-Лаго: на нем Дональд Трамп запечатлен с внучкой, причем на тыльной стороне его правой ладони заметны следы кремообразного вещества, маскирующего синяк или иной дефект кожи.

Эксперты ранее считали, что проблема с руками у президента проявилась лишь после его победы над Камалой Харрис, тогда как новая фотография вызвала новые споры, что отметины могли существовать значительно раньше. Сам Трамп впервые прокомментировал синяки в интервью, объяснив их частыми рукопожатиями с тысячами людей, а в январе 2025 его видели с красными язвами на пальцах и ладонях, что породило волну обсуждений в медиа. Официальные представители Белого дома, включая пресс-секретаря Каролин Ливитт и личного врача доктора президента Шона Барбабеллу, неоднократно утверждали, что президент обладает «отличным здоровьем», а синяки объясняются сочетанием механического раздражения от рукопожатий и приема аспирина в рамках кардиопрофилактики, что, по словам Барбабеллы, считается «хорошо известным и доброкачественным побочным эффектом».

Дополнительно было сообщено о диагностированной у Трампа хронической венозной недостаточности, вызывающей отеки ног из-за проблем с кровообращением. Однако эти объяснения не удовлетворили скептиков: в интернете циркулируют теории о возможном скрытом медицинском лечении, включая капельницы или частые заборы крови, а некоторые пользователи даже распространили дикую конспирологическую версию о смерти президента.

Недоверие подпитывается и прошлыми инцидентами: так, доктор Гарольд Борнштейн, лечивший Трампа 35 лет, в 2016 году заявлял, что тот — «самый здоровый избранный президент», но позже признался, что письмо было продиктовано самим пациентом, а реальное состояние Трампа при заражении COVID-19 в октябре 2020-го оказалось тяжелее официальных отчетов: ему потребовалась терапия от низкого кислорода, лихорадки и легочных проблем в госпитале Уолтера Рида.