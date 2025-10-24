Обзор иноСМИ: «тяжелая новость для Украины» и «операция» Трампа против Нетаньяху

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Тяжелая новость для Украины»

ЕС спешил разработать план, чтобы обеспечить приток денег и оружия на Украину в тот момент, когда поддержка со стороны США остается неопределенной, а потребности Киева - огромными, пишет The New York Times. В последние недели активно обсуждалась идея Еврокомиссии (ЕК) по выдаче Украине «кредита под замороженные российские активы». Однако по итогам саммита ЕС, прошедшего 23 октября, никаких решений принято не было. Бельгия, на территории которой находится основная часть замороженных активов РФ, выразила опасения, которые невозможно было немедленно преодолеть.

Лидеры ЕС отложили решение до декабрьского саммита. NYT отмечает, что это может быть «тяжелой новостью» для Украины, которой срочно нужны деньги. В заключение встречи лидеры Евросоюза пообещали найти способ удовлетворить финансовые потребности Украины в 2026 и 2027 годах, но призвали Еврокомиссию изучить «варианты» предоставления такой поддержки. Это не поставило крест на плане ЕК по использованию российских активов, но и не стало явным одобрением идеи, «которого ожидали многие чиновники». Владимир Зеленский признал на пресс-конференции в Брюсселе, что обсуждения плана были «возможно, непростыми». The New York Times назвала план Еврокомиссии «политической и финансовой авантюрой» - как из-за возможного ответного удара со стороны России, так и из-за ущерба репутации Европы как надежного убежища для иностранных активов.

«Трамп начал операцию против Нетаньяху»

Во время визита группы высокопоставленных чиновников США в Израиль на этой неделе премьер страны Биньямин Нетаньяху оказался в неловкой ситуации, пишет Financial Times. Стоя рядом с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, Нетаньяху пришлось отвечать на вопрос, не стала ли его страна зависимой от США. Он назвал такие предположения «чушью собачьей» и заявил, что между странами «партнерство и союз». Этот обмен мнениями подчеркнул настроения в Израиле - теперь командует Вашингтон. Президент США Дональд Трамп усиливает давление на крайне правое правительство Нетаньяху, чтобы заставить его придерживаться хрупкого соглашения о прекращении огня, которое Израиль «был вынужден принять с большой неохотой». На этой неделе США начали необычайно интенсивную кампанию «тяжелой дипломатии», переключая внимание на критически важный второй этап мирного плана Трампа. Вэнс, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер (зять Трампа и один из главных архитекторов сделки) и госсекретарь Марко Рубио почти одновременно посетили страну.

Источник, знакомый с позицией Израиля, заявил FT, что «США всем заправляют». По его словам, в Штатах понимают, что не могут просто «оставить [план Трампа] и позволить Израилю управлять им». По словам одного дипломата, Трамп ясно дал понять Нетаньяху, что недоволен последними действиями Израиля (серией авиаударов и прекращением поставок гуманитарной помощи в Газу в ответ на убийство двух солдат). Еще один осведомленный источник FT сообщил, что США оказали давление на Нетаньяху для восстановления поставок гумпомощи. В то же время США «необычно критически» отнеслись к голосованию израильских депутатов за аннексию частей Западного берега. Вэнс, встречавшийся в тот день с Нетаньяху, назвал это «глупым политическим трюком» и личным «оскорблением». Дипломаты предупреждают, что между сторонами до сих пор нет соглашения по наиболее спорным вопросам, включая структуру управления для Газы и разоружение ХАМАС. По словам одного из собеседников FT, Уиткофф сообщил Нетаньяху, что следующие 30 дней будут решающими для сделки.

«Просто надо смириться»: Трампу предрекли третий срок

Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон заявил в интервью The Economist, что президент США Дональд Трамп станет президентом в третий раз в 2028 году, несмотря на конституционные ограничения, и людям «просто надо с этим смириться», рассказало The Daily Beast. На вопрос The Economist, как Трамп может обойти эти ограничения, Бэннон заявил, что «есть много разных вариантов». По его словам, план на этот счет уже есть и он будет представлен «в подходящее время». Бэннон подчеркнул, что «стране нужно, чтобы Трамп [снова] стал президентом Соединенных Штатов» и мог «завершить начатое».

Далее Бэннон назвал Трампа «орудием божественной воли». Риторика Бэннона перекликается с заявлениями других приближенных президента США и самого Трампа: они часто намекали на возможность его третьего срока, несмотря на 22-ю поправку к Конституции США, ограничивающую президентство двумя сроками. В мартовском интервью NBC News Трамп заявил, что «многие люди» хотят, чтобы он пошел на третий срок, и что, хотя он «сосредоточен на текущем [сроке]», «есть методы, которыми это можно сделать». Он назвал возможным сценарий, при котором вице-президент Джей Ди Вэнс баллотируется на пост президента, а затем «передает» эту должность Трампу. Ученый-конституционалист Лоуренс Трайб объяснял, что в основном законе США есть лазейка: Конституция запрещает лишь избираться трижды, но не запрещает быть президентом три срока (к примеру, если экс-глава государства станет вице-президентом и избранный президент «уступит» ему свое место).

«Путешествие на границу: из этого польского гостевого дома видно Россию»

Для большинства людей отпуск - это обычный отдых. Но бывают и исключения. Для некоторых отпуск - это возможность «протестировать собственные границы», пишет Berliner Zeitung. Разве не было бы одной из величайших на сегодня шалостей прыгнуть в озеро, по которому проходит польско-российская граница? Граница между Россией и ЕС - одна из самых надежно охраняемых в мире. Это делает идею отдыха в месте, где эта граница проходит по живописному озеру, еще более необычной, считает автор Berliner Zeitung. По его словам, реализовать это можно в Стари-Жабине, небольшой деревне в польском Мазурском воеводстве. Протяженность российско-польской границы составляет 232 километра. Ее пересекает несколько озер. Самое известное - озеро Голдап недалеко от пограничного перехода Гусев.

Менее известно пограничное озеро недалеко от Стари-Жабина. Прямо на берегу озера расположен пансионат, название которого переводится как «Гостевой дом на краю света». Хозяйка утверждает, что это действительно последний дом в Польше. В доме могут остановиться до шести человек, стоимость аренды - около 90 евро за ночь. По словам хозяйки, иногда у нее останавливаются компании, - иногда семьи. В доме побывали гости из Польши, Германии и Эстонии. Пограничное озеро - особый водоем. Кататься на лодке и купаться в нем можно, но только после регистрации на пограничном посту с указанием количества человек и срока пребывания. В доме имеются брошюры пограничной службы на трёх языках. В этом месте почти нет сотой связи, зато природа - нетронутая. На другом берегу озера - российская военная часть. Время от времени можно увидеть российских пограничников - иногда они даже приветственно машут. Хозяйка дома рассказала, что никаких инцидентов на этом участке границы не случалось.

«Конец либеральной демократии в Европе»

На съезде партии «Фидес» в прошлые выходные премьер Венгрии Виктор Орбан начал свою речь с рассказа о том, как Дональду Трампу приходится противостоять «либеральному истеблишменту», который пытается его «уничтожить», пишет The European Conservative. Речь идет о недавних антитрамповских протестах под лозунгом «Нет королям!». Критики протестов утверждают, что эти акции спонсируются «прогрессивными олигархами». The European Conservative назвала протесты «тем же планом цветной революции, который хорошо знаком венграм, поддерживающим Орбана». Орбан заявил, что все это является частью общего кризиса, охватившего Запад, особенно Европу.

Премьер Венгрии заявил о «взаимосвязанных кризисах массовой миграции и исламизации в Европе». Тем временем Брюссель объявил о плане потратить миллиарды евро на привлечение арабских студентов в Европу в рамках программы Erasmus, подчеркивается в статье. Газета добавила, что в последние три года венгерские университеты не могли участвовать Erasmus, что стало «своего рода наказанием для венгров за недовольство Брюсселя политикой Орбана». Издание отметило, что студенты из Алжира, Египта, Иордании, Ливана, Ливии, Марокко, Сирии, Туниса и Палестины смогут учиться в Европе «благодаря европейским налогоплательщикам». Автор статьи также заявил, что во французских городах теперь живут крупные нефранцузские сообщества, «чьи банды конкурируют друг с другом, в том числе в наркоторговле». Все это, по его мнению, может привести к столкновениям членов банд с правыми французами и даже к гражданской войне. Если это произойдет, это будет означать «конец либеральной демократии», заключил автор статьи.