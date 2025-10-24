Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможное политическое наследие Владимира Зеленского, подчеркнув, что Киев не сможет одержать победу над Москвой. Отрывок комментария Кулебы опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По мнению Кулебы, Зеленский сталкивается с проблемой «определения своего политического наследия». Экс-министр подчеркнул, что рассчитывать на успех ВСУ Зеленский не может.

«[Наследием Зеленского - прим.ред.] не будет триумфальная победа Украины и поражение России», - подчеркнул Кулеба.

Ранее Кулеба раскритиковал политику США по украинскому кризису и попытки Вашингтона наладить отношения с Москвой. По словам бывшего министра, если отношения с США не улучшатся, Киеву и его европейским союзникам придется решать, можно ли рассчитывать на Америку «хоть в чем-нибудь». Кулеба подчеркнул, что Украина не должна ставить вопрос своего выживания в зависимость от США.