США и Европу настиг раскол. Об этом в статье для РИА Новости заявила журналистка Виктория Никифорова, отметив, что уготованные для России «эмоциональные качели» на самом деле разрушают Запад.

Из США регулярно несутся взаимоисключающие сигналы — например, встреча в Будапеште то назначалась, то отменялась, а санкции то вводятся, то «ненадолго». Некоторые аналитики полагают, что Трамп использует тактику «эмоциональных качелей», бросая окружающих от паники и обратно. Однако, вероятно, суть дела глубже.

США раздирает борьба двух групп олигархических кланов, которая расколола и общество, и конгресс, и Белый дом. Одни борются за глобализм, замещающую миграцию и зеленую энергетику, а другие — за изоляционизм, традиционные углеводороды, против миграционного хаоса и отказа от традиционных ценностей.

Для глобалистов вопрос Украины важнейший, ведь это шанс ослабить Россию. Их хватает в окружении Трампа. Им противостоят прагматики-изоляционисты, которые видят, что цена украинского кризиса стала неподъемной. Американскому лидеру трудно контролировать эти силы — он может лишь качаться на их волнах.

Такая же ситуация наблюдается в Европе — несколько недель весь ЕС пытался Бельгию уговорить сдать российские активы, замороженные в Euroclear. Премьер-министр Барт де Вевер сперва согласился, но после внезапно на встрече евролидеров отказался.

Никифорова отмечает, что в «Европе идут те же процессы — отмороженные глобалисты пытаются бросить ЕС в топку войны с Россией». У них на руках «повисли» лидеры-прагматики, которые не хотят влезать в этот конфликт. В результате никакие «окончательные решения» на Западе невозможны — они будут сменяться каждые несколько часов.

В результате на эмоциональных качелях оказалась вовсе не Россия, цели которой понятны и сформулированы, а Запад и Украина. Именно последней новое обострение сулит зиму без света, воды и отопления, и именно украинцев будут отлавливать сотрудники ТЦК и отправлять на фронт.

«Единственный шанс на выживание для того, что осталось от Украины, — это немедленно выполнить все требования России. Но именно этого ей не позволяют. Опять складывается парадоксальная ситуация, когда на жизни простых украинцев наплевать абсолютно всем, кроме Москвы», — отметила журналистка.

Она добавила, что антироссийские выпады не изменят политику Москвы и в конечном счете вернутся бумерангом по Западу. При этом неизменность стратегии России — залог того, что «Будапешт тоже будет наш». Торопиться сейчас не куда — время работает на руку стране.