Премьер Бельгии отказался быть «плохим мальчиком» из-за Украины
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался считать себя «плохим мальчиком» из-за отказа в использовании российских активов для помощи Украине. Политик Словакии Робертом Фицо и главой венгерского правительства Виктором Орбаном.
Де Вевер поднял этот вопрос на собрании во время пресс-конференции, чтобы обсудить свое несогласие с планом Евросоюза использовать замороженные российские активы для финансирования кредита Украине.
«POLITICO назвал меня плохим парнем. Плохой парень! Я? Можете себе это представить? Я не плохой парень, мы лучшие в городе. Если говорить об иммобилизованных активах, то мы самые-самые» — сказал он.