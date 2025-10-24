О чем пишут зарубежные СМИ сегодня: Киев без кредита и «жесткое послание» для Нетаньяху

ЕС не смог договориться о кредите для Украины под замороженные российские активы, а США направили Израилю жесткое предупреждение после новых ударов по Газе. О том, как эти темы освещаются в мире, читайте в материале «Рамблера».

Провал попытки помочь Украине кредитом

Лидеры ЕС на саммите 23 октября договорились удовлетворить «насущные финансовые потребности» Украины в ближайшие два года, но не одобрили план выдачи Киеву «гигантского» кредита под замороженные российские активы, сообщает Reuters. Связано это с опасениями Бельгии. Ее позиция имела решающее значение, поскольку в бельгийской финансовой организации Euroclear находится основная часть замороженных в ЕС активов.

Гость саммита, Владимир Зеленский, призвал ЕС как можно скорее одобрить предложение о кредите. По его словам, «любой, кто затягивает решения, не только ограничивает обороноспособность Украины, но и замедляет прогресс ЕС». Однако бельгийский премьер Барт де Вевер выступил с серьезным предостережением, заявив, что он поддержит план только в том случае, если Бельгия получит надежные гарантии его законности и того, что другие страны ЕС разделят связанные с планом риски. Речь идет о расходах на любые судебные иски, которые могут быть поданы Россией, и о финансовой поддержке на тот случай, «если деньги когда-либо придется возвращать». Россия расценила эту идею как незаконный захват собственности и пригрозила ответными мерами.

ЕС пошел на свою «типичную уловку», просто отложив принятие решения, подчеркивает Politico. Вопрос о военном финансировании Украины в условиях «отдаления» США будет вновь обсуждаться на очередном саммите Евросоюза в декабре, подчеркивает The Guardian.

План кредитования остается на повестке дня, но многие вопросы остаются без ответа. Долгосрочное удерживание замороженных российских активов зависит от единодушия ЕС, отмечает The Guardian. Пророссийское правительство Венгрии неоднократно откладывало введение санкций ЕС, и, хотя Будапешт никогда не осмеливался их полностью блокировать, его антиукраинская риторика вызывает вопросы о будущей поддержке европейских решений.

«Жесткое послание США Нетаньяху»

Белый дом испытывает все большее разочарование в отношении Израиля спустя всего две недели после того, как президент Дональд Трамп торжественно объявил о мирной сделке по Газе, пишет Politico. Растущее недовольство стало очевидным на фоне визита в Израиль группы высокопоставленных чиновников США, стремящихся сохранить перемирие. Они считают, что недавние события - авиаудары Израиля в ответ на убийство двух солдат и голосование Кнессета за аннексию Западного берега, которую Трамп исключил, - негативно сказываются на и без того хрупком соглашении с ХАМАС.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс озвучил «жесткое послание» Трампа во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме в среду, сообщили Politico два осведомленных источника. Издание отметило, что авиаудары в ответ на убийство двух израильских солдат унесли жизни десятков мирных жителей Газы. Высокопоставленные чиновники США после этого заявили одному из арабских союзников, что Израиль «вышел из-под контроля».

В интервью, опубликованном в четверг, Трамп допустил, что Израиль может полностью лишиться поддержки США, если аннексирует Западный берег. Вэнс во время визита в Израиль заявил, что голосование равносильно «оскорблению», является «глупым ходом» и противоречит политике Трампа, отмечает The Philadelphia Inquirer.

Нетаньяху, вероятно, осознавая и опасаясь гнева Трампа, выступил с заявлением, в котором раскритиковал голосование Кнессета. Он назвал это «преднамеренной политической провокацией оппозиции, направленной на то, чтобы посеять раздор». Примечательно, что заявление было сделано только на английском языке.

Законопроект был предварительно принят 25-ю голосами против 24-х. Однако маловероятно, что он пройдет несколько туров голосования, чтобы стать законом или получить большинство в 120-местном парламенте.

Politico отмечает, что Нетаньяху предстоит «непростая игра». Ему потребуется поддержка партий, голосовавших за аннексию, на выборах следующего года. Разрыв с Трампом также дорого обошелся бы ему на выборах. Трамп пользуется большой популярностью в Израиле, и их совместные фотографии были неотъемлемой частью прошлых кампаний Нетаньяху.