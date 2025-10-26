Всемирный день макарон: лучшие шутки в сети

Александр Котлеткин
25 октября гурманы со всего мира отмечают День макарон. Этот международный праздник был учрежден в 1995 году в Риме во время конгресса производителей пасты. День макарон призван объединить любителей спагетти, рожков, вермишели, лазаньи, лапши из разных стран.

Согласно утверждениям историков, макароны появились в Китае примерно в III веке до н. э. Оттуда это блюдо быстро распространилось среди народов Азии, а затем и Европы. Считается, что на территории современной Италии макароны появились еще в этрусский период.

На сегодняшний день насчитывается более 600 разных форм макаронных изделий и десятки способов их приготовления. Блюда из макарон готовят как дома, так и в дорогих ресторанах.

В честь Дня макарон мы собрали самые популярные мемы — в галерее «Рамблера».