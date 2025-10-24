«У нас есть Дарт Вейдер»: Трамп рассказал о самом опасном человеке в своей команде

Президент США Дональд Трамп представил публике Рассела Воута, отметив, что его называют Дартом Вейдером, но он считает его «хорошим человеком». Чем занимается «хороший человек» в администрации США, разбирался в своей статье для РИА Новости политтехнолог, политолог-международник Дмитрий Бавырин.

По словам американского лидера, в его команде есть Дарт Вейдер — центральный отрицательный персонаж саги «Звездные войны».

«Вы знаете Дарта Вейдера? Дарт Вейдер это человек… Он сидит где-то там. Дарт, это ты? Встань, пожалуйста. Они называют его Дарт Вейдер. Я называю его хорошим человеком», — заметил он, представляя одного из членов своей команды.

Когда тот встал, все увидели, что у Дарта Вейдера нет шлема, но есть борода, лысина и очки, из-за чего он больше похож на преподавателя колледжа, чем на темного лорда ситхов, а по паспорту его зовут Рассел Воут, отмечает политолог-международник Дмитрий Бавырин.

Однако, по словам политолога, именно Рассел Воут стоит за масштабными чистками в государственном аппарате США и его жертвами уже стали «либералы, глобалисты, грантоеды». Именно Воут изменяет структуру вашингтонской бюрократии, уничтожая рабочие места уволенных чиновников, чтобы, даже в том случае, если они выиграют суды, им просто некуда было вернуться.

«Шатдаун и вызванный им простой государственных структур он использует для увольнения чиновников в эпических масштабах. Изгнанные тоже пойдут в суд и попытаются вернуться, но Воут лучше всех в Америке теперь знает, как забаррикадироваться изнутри», — говорится в статье.

Политолог отметил, что Воут не просто выступает за сокращение бюджетного дефицита, но и убирает препятствие в виде либеральной бюрократии, которая саботирует решения Трампа. При этом публичная похвала президента США показала, что именно «Дарт Вейдер» является ведущим идеологом «трампизма», а сумма его идей изложена в «Проекте 2025» — карте реформ Трампа.

При этом Воут выступает и за минимизацию участия в НАТО, поскольку считает альянс институтом глобального либерализма, но этом «скорее случайность», констатировал Дмитрий Бавырин.

Напомним, что после своей победы на президентских выборах Дональд Трамп объявил о создании Департамента государственной эффективности США (DOGE), задачами которого стали «демонтаж» правительственной бюрократии, отмена избыточных нормативных актов и сокращение расходов правительства. Он также подписал указ об упрощении увольнения федеральных служащих.

В январе 2025 года были уволены все сотрудники Пентагона, отвечавшие за Украину; все члены наблюдательных советов военных вузов, а также 5,4 тыс служащих, находившихся на испытательном сроке. Также Министерство по делам ветеранов уволило свыше 1000 сотрудников-стажеров, в том числе исследователей, занимающихся вопросами психического здоровья, реабилитации от зависимостей и протезирования.