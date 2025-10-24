Лукашенко призвал спасти белорусские деревни

Сельские территории нужно сохранять, иначе государства не будет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лидер республики обратил внимание, что в последнее время часто посещает сельскую местность.

По словам Лукашенко, это «наполовину» связано с производством, агропромышленным комплексом, колхозами, совхозами и фермерскими хозяйствами республики.

«Самое главное, почему я болтаюсь постоянно по полям и фермам. Как и раньше, моя цель - очень хотел бы надеяться, что и ваша, - спасти деревню... Не будет деревни - не будет государства», — заявил президент Белоруссии.

Политик добавил что в этом случае страна «будет обречена».

Ранее Александр Лукашенко распорядился запретить повышение цен на продукты в Белоруссии, пишет «Свободная пресса».