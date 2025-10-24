Эрдоган заявил о готовности Турции принять саммит РФ и США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать на своей территории саммит РФ и США.

"Вновь обозначилась важность Турции или Стамбула в мирном видении [урегулирования на Украине]. Мы готовы организовать [переговоры по Украине] в любое время. Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась. Мы верим, что любой диалог будет способствовать прекращению этой войны. С самого начала мы выступали за это, работали над этим и заявляли о возможности справедливого мира. У нас хорошие отношения с обеими сторонами, и мы являемся страной, заслужившей доверие обеих сторон. Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы полны решимости использовать эту ситуацию на благо человечества", - сказал он журналистам своего пула по возвращении из турне по странам Персидского залива, отвечая на вопрос о перспективах переговоров лидеров РФ и США и будущего стамбульских переговоров по Украине.