Американский журналист Томас Фази высказался о том, что Запад не может заключить с Россией мир. В эфире YouTube-канала журналиста Дэнии Хайфона он сказал, что западные государства фактически находятся в состоянии войны с Москвой уже более века.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп играет не такую важную роль в возможном перемирии. В сущности, для мира нет разницы, действительно ли он хотел добиться прекращения конфликта или же это была лишь уловка.

«Важно то, что мы наблюдаем: США и трансатлантический истеблишмент в целом не способны на перемирие с Россией, потому что, по сути, мы находимся в состоянии войны с Россией уже более века, и ни одни лишь выборы этого не изменят», — заявил Фази.

Ранее журналист отмечал, что Европа, продолжая вести политику в сторону ухудшения отношений с Россией, приближает новый конфликт.