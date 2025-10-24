Санкции Трампа назвали выходом на новый уровень

Президент США Дональд Трамп вывел экономическую войну с Россией на «новый уровень». Так назвали решение американского лидера ввести санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ в The New York Times (NYT).

23 октября Минфин США объявил о санкциях против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Рестрикции распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем. Также блокируются все компании, прямо или косвенно принадлежащие «Лукойлу» на 50 и более процентов.

«Конечная цель санкций состоит не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы добиться позитивных изменений в поведении [российской стороны]», — пояснили в ведомстве.

Как отмечают журналисты, предприняв попытку отсечь две крупнейшие нефтяные компании страны от мировой финансовой системы, Трамп вывел экономическую войну Америки с Россией на новый уровень. Его действия говорят о готовности Штатов парализовать российский энергетический сектор, несмотря на риск роста цен на нефть. Как отмечают в NYT, хотя санкции коснулись всего двух компаний, они могут нанести «серьезный удар по российской экономике».

По данным The Wall Street Journal, Трамп выбирал из трех вариантов санкций против России, которые представили ему американские чиновники. Самый жесткий вариант предусматривал ограничения в отношении российской промышленности и высокопоставленных руководителей. Глава Белого дома выбрал средний вариант, затронувший энергетическую отрасль. Были и более мягкие рестрикции.