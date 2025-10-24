Разминирование Газы может занять до 30 лет

Разминирование территории Газы и уничтожение неразорвавшихся мин и снарядов, оставшихся в секторе после двух лет военной операции израильской армии, может продлиться около 30 лет. Такие данные привел представитель международной неправительственной организации (НПО), работающей под эгидой ООН в блокированном палестинском анклаве.

© ZUMA / ТАСС

"Территория сектора превратилась в минное поле, и удаление неразорвавшихся бомб и снарядов, оставшихся в анклаве в результате обстрелов и бомбардировок израильскими силами, может занять от 20 до 30 лет", - отметил представитель НПО, слова которого привело агентство Maan.

Причем, по его убеждению, обезвреживание всех неразорвавшихся предметов в Газе "просто невозможно", так как множество из них находятся очень глубоко под землей.

"Только на поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов, находящихся на поверхности, потребуется время целого поколения", - считает представитель НПО.

Он также заметил, что израильские власти не дают разрешения на ввоз в Газу необходимой техники для обнаружения и уничтожения неразорвавшихся снарядов. НПО, по его словам, не получили согласия и на доставку в сектор специального оборудования, предназначенного для сжигания взрывоопасных предметов, чтобы не подрывать снаряды на месте и исключить возможность их повторного использования.

Ранее представитель международной неправительственной организации Handicap International, занимающейся обезвреживанием взрывоопасных предметов и оказанием помощи пострадавшим от взрывов противопехотных мин, сообщила, что, по ее оценкам, за время боевых действий в Газе с октября 2023 года израильские силы сбросили на территорию анклава около 70 тыс. тонн снарядов и бомб. Согласно анализу специализированной структуры ООН, из сброшенных израильскими силами на Газу бомб и снарядов от 5% до 10% не взорвались.

По данным пресс-службы администрации сектора, под руинами разрушенных зданий, в завалах на улицах населенных пунктов в настоящее время находится не менее 20 тыс. взрывоопасных предметов, включая артиллерийские снаряды, мины, бомбы и ракеты, запущенные израильской армией по Газе. Все неразорвавшиеся снаряды, как убеждены в пресс-службе, "представляют реальную опасность как для местных жителей, возвращающихся в свои дома, так и для рабочих и специалистов, которые будут заняты разбором завалов в населенных пунктах сектора".

6 октября делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.