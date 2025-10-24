Красный телефон молчит: США и Китай рискуют начать войну

На фоне резко участившихся опасных инцидентов с участием военных США и Китая, риск случайного конфликта между двумя державами достиг небывало высокого уровня. Как пишет The New York Times, в преддверии встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, которая состоится на следующей неделе в Южной Корее, американского президента призывают сосредоточиться не столько на торговой сделке, сколько на создании надежных систем экстренной связи для предотвращения катастрофы.

«Работая над созданием прочных систем управления кризисами с Китаем, господин Трамп может обеспечить себе наследие президента, который отвел две державы от края третьей мировой войны», — подчеркивает издание.

Проблема обострилась в последние годы. В частности, в мае 2023 года китайский истребитель совершил опасный маневр в непосредственной близости от американского самолета-разведчика над Южно-Китайским морем. Подобные рискованные перехваты со стороны Китая в отношении сил США и их союзников стали происходить все чаще. Газета отмечает, что ключевое отличие нынешней ситуации от времен холодной войны с СССР — это практически полное отсутствие надежных каналов связи между военными двух стран в реальном времени, которые могли бы помочь разрядить обстановку в случае непреднамеренного кризиса.

История показывает, насколько легко подобные инциденты могут перерасти в полномасштабный конфликт. Так, в 2001 году столкновение американского самолета-разведчика и китайского истребителя привело к гибели пилота КНР и захвату американского экипажа, освободить который удалось лишь после 10 дней напряженных переговоров на высшем уровне. Сегодня, когда Китай стал гораздо более мощной военной державой, а напряженность в отношениях с США усилилась, нет уверенности, что подобный кризис удастся разрешить дипломатическим путем. Попытки наладить диалог в прошлом не увенчались успехом, а созданные горячие линии связи, как отмечают эксперты, порой «просто звонили в пустой комнате часами».