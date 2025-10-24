Заключение стратегического соглашения с Российской Федерацией приведет к завершению конфликта на Украине, заявил полковник армии США запаса, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому профессору Гленну Дизену.

Для окончания боевых действий нужно заключить стратегическое соглашение с Москвой, которое закрепит ее отношения с остальной Европой, поделился своей точкой зрения он.

По мнению военного эксперта, именно такую инициативу президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен продвигать Европейскому союзу.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что европейские государства и Украина работают над предложением из двенадцати пунктов по завершению конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения. Речь шла о том, что реализацию плана будет контролировать совет под председательством хозяина Белого дома. План предполагает поэтапное снятие ограничительных мер с Российской Федерации.