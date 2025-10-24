На Западе раскрыли детали переговоров Путина и Трампа в июле

Телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в июле были «лишены теплоты», с которой они, как правило, общались, пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источник в Белом доме.

В материале речь идет о том, что беседа Путина и Трампа продлилась меньше, чем предыдущие диалоги лидеров России и США.

Журналисты издания провели анализ разговора, состоявшегося 3 июля.

После разговора Трамп заявил, в мирном процессе прогресс отсутствует. Хозяин Белого дома добавил, что американская сторона продолжит оказывать военную помощь Украине, но Соединенные Штаты должны быть уверены, что им хватит боеприпасов на собственные нужды.

Вместе с тем в Кремле говорили о том, что цели СВО по-прежнему актуальны и будут достигаться в идеале дипломатическими средствами, но, если это окажется невозможным, боевые действия продолжатся.