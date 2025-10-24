Передача Донбасса России будет наименее худшим вариантом завершения конфликта для Украины. Об этом в статье для The Guardian написал аналитик Кристофер Чиввис.

«Если конфликт закончится, например, контролем России над Донбассом, это будет несправедливым исходом для Украины и разочаровывающим для ее сторонников», — написал он.

Однако, по словам эксперта, такой исход будет все же лучше многих других альтернатив.

Прилепин считает, что Зеленский не отдаст РФ оставшуюся часть Донбасса

Ранее стало известно, что страны Европы и Украина совместно разрабатывают мирный план из 12 пунктов по урегулированию конфликта с Россией. Уточняется, что это мирное предложение включает в себя переговоры Москвы и Киева об управлении новыми регионами России, а также отказ Европы и Украины от юридического признания территориальных уступок.