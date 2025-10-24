Европейскому союзу (ЕС) и Германии следует контролировать и значительно сократить быстро растущий приток молодых мужчин с Украины.

С таким призывом выступил премьер-министр федеральной земли Бавария и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер, пишет немецкое издание Bild.

«Никому не поможет, если все больше молодых людей из Украины будут приезжать в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину», — завил политик.

По мнению Зедера, Германия должна прекратить выплату надбавок украинцам призывного возраста и установить четкие ограничения на иммиграцию. Он подчеркнул, что помимо оружия, денег и гуманитарной помощи, Киеву нужны «украинские солдаты, защищающие собственную страну».

«Если это невозможно сделать добровольно, то так называемая Директива о массовом притоке должна быть ограничена на уровне ЕС», — заключил Зtдер.

По данным Bild, с начала боевых действий на Украине более 1,2 миллиона граждан страны бежали в Германию. Лишь чуть больше половины из них считаются трудоустроенными. Тем не менее, все беженцы из Украины получают немедленное пособие по безработице, в отличие от просителей убежища из других стран.

Ранее порядка 70 процентов немцев, участвовавших в опросе социологического института INSA, выступили против выплат гражданских пособий украинским беженцам. Отмечается, что 17 процентов респондентов уверены, что беженцы из Украины должны продолжать получать пособия. Еще 66 процентов опрошенных немцев выступили против сохранения подобных выплат.

Кроме того, 62 процента респондентов считают, что пригодные к военной службе украинцы должны вернуться на родину. Это мнение не разделяют 18 процентов участников опроса.