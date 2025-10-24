Ответ Российской Федерации на удары Украины ракетами западного производства может быть сокрушительным, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) финский политик Армандо Мема.

В своей публикации он задался вопросом, почему лидеры Европы стали настолько глупы, что желают нанести удар по ядерной державе с помощью ракет дальнего радиуса действия.

Реакция Российской Федерации может быть беспрецедентной, сокрушительной, если не катастрофической, поделился своей точкой зрения финский политик.

Накануне президент РФ Владимир Путин предупредил о серьезном ответе Российской Федерации в случае ударов по ее территории американскими дальнобойными крылатыми ракетами «Томагавк». По мнению российского лидера, разговоры о поставках этого вооружения являются попыткой эскалации.