Карлсон отреагировал на угрозы главы МИД Польши в адрес Путина

Американский журналист Такер Карлсон высмеял в своем шоу угрозы министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в адрес российского президента Владимира Путина и посоветовал полякам самим вступить в конфликт с Россией, а не рисковать жизнями американцев. Выступление он записал для своего YouTube‑канала.

— Почему Польша не воюет с Россией? Если вас это так беспокоит, почему вы сами не защищаете Украину? Мне нравится Польша, мне нравится Украина, но я американец, — заявил Карлсон, обращаясь к словам польского министра.

Журналист добавил, что не понимает, почему жизнь американцев и их семей должна подвергаться риску ядерной войны ради «защиты Украины» или «спасения Польши», и посоветовал Сикорскому самому идти воевать с Россией.

Карлсон назвал смехотворной веру европейцев в возможность нападения РФ на НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем блоге высмеял комментарий Сикорского о возможной посадке самолета президента России Владимир Путин по приказу Международного уголовного суда.

Сикорский заявил, что Польша не может гарантировать безопасность пролета самолета, на борту которого будет находиться Владимир Путин, направляющийся на саммит с американским президентом Дональдом Трампом в Будапешт.