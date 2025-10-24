Состав «коалиции желающих» может пополниться новыми странами

Лидеры «коалиции желающих» намерены расширить состав объединения, включив туда ряд стран, в том числе и Глобального Юга, а также планируют завершить подготовку гарантий безопасности Украине. Об этом пишут «Известия».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию «вернуться за стол переговоров» и предупредил, что Москве «придется заплатить», если она будет упорствовать. Он также заверил, что Франция активно поддерживает Украину и объединяет усилия в рамках «коалиции желающих», куда входят страны, готовые оказывать помощь Киеву.

Очередная встреча лидеров «коалиции желающих» должна пройти 24 октября в Лондоне. При этом, если на первой встрече в Лондоне в марте было 16 глав государств и правительств, то в сентябре в Париже уже 35, отмечает издание.

В посольстве Великобритании в Москве не исключили возможность дальнейшего расширения состава объединения, подчеркнув, что оно «открыто для любой страны, которая желает оказать поддержку» и «разделяет общее стремление предоставить гарантии безопасности Украине».

Расширение состава «коалиции желающих» необходимо прежде всего в пропагандистских целях и наиболее вероятно включение туда каких-либо стран Глобального Юга, пояснил изданию доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Лошкарев.

В частности, пополнить список могут члены контактной группы по обороне Украины, которые к коалиции не присоединились: Аргентина, Южная Корея, Кения или Либерия. Однако в посольстве Аргентины уже отметили, что «не планирует присоединяться к «коалиции желающих»».

Основная цель участников «коалиции» — не допустить переговоров по разрешению украинского кризиса, уверен посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Единственная цель — продолжить накачивать Украину вооружением и попытаться компенсировать отказ Соединенных Штатов выполнять ту же функцию, что и при [бывшем президенте США Джо] Байдене (…) Это все, что объединяет этих людей, которые решили, что им необходимо продолжать военные действия на Украине», — констатировал дипломат.

По мнению Иван Лошкарева, «коалиция желающих» также призвана реализовать амбиций крупных государств Европы, которых не допустили к переговорам по Украине, и сохранить «символическое единство Запада как ценностного и во многом антироссийского проекта».

При этом на последней встрече в Париже в сентябре 26 стран официально обязались развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки или обеспечить свое присутствие на суше, на море или в воздухе. Но пока официально ничего «на земле» не предпринималось.

В свою очередь профессор СПбГУ Наталья Еремина отметила, что «коалиции желающих» частично удается воздействовать на позицию администрации президента США Дональда Трампа. Они пытаются предотвратить диалог между Москвой и Вашингтоном на любом уровне, констатировала она.

Ранее Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была пройти в Будапеште. Он заявил, что сомневается в ее эффективности. При этом американский лидер заверил, что Вашингтон по-прежнему готов к диалогу и не исключил проведения встречи с Путиным в будущем.

Также США ввели санкций против российских нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл». Ограничения стали первым случаем введения американских санкций против России после возвращения Трампа в Белый дом.