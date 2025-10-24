Стало известно, с какой угрозой в отношении Китая выступил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров Европы рассмотреть использование самых жестких торговых мер в отношении Китайской Народной Республики (КНР), если им не удастся найти решения о поводу планируемого Пекином экспортного контроля на критически важное сырье, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Макрон заявил, что европейским лидерам необходимо взвесить все доступные варианты действий против КНР, в том числе так называемый инструмент Европейского союза по борьбе с принуждением, поделились подробностями источники.

В статье речь идет о том, что Макрон обратился с призывом к лидерам Европы во время саммита Европейского союза 23 октября, а после его завершения в ходе общения с представителями СМИ сделал заявление, что действия Пекина являются "экономическим принуждением", на которые нужно иметь возможность ответить.

Макрон резко высказался о России

По информации издания, канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что меры по борьбе с принуждением обсуждались на саммите, но пока какого-либо решения по этому поводу не было принято.

Сообщается, что инструмент Европейского союза по борьбе с принуждением никогда не использовался ранее и в случае его применения напряженность в отношениях Европейского союза и Китайской Народной Республики может значительно увеличиться.