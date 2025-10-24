Мощные ливни обрушились на запад Турции.

© ТВ Центр

В провинции Измир реки вышли из берегов и затопили три населенных пункта. Под воду ушли улицы и первые этажи зданий. Стремительные потоки уносили машины. Один человек пропал без вести.

Борьбу с последствиями удара стихии ведут несколько сотен спасателей и пожарных. При этом местные СМИ сообщают: население недовольно медленной реакцией властей и низкой оперативностью коммунальных служб.

"Желтый" уровень угрозы объявлен и в Стамбуле: в течение дня там ожидаются сильные дожди с грозами, градом и ураганным ветром. В районе Босфора возможны наводнения.