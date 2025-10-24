Трамп неожиданно ответил на слова Путина об устойчивости к санкциям США

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление российского лидера Владимира Путина о том, что на экономику России новые американские санкции существенного влияния не окажут.

Глава Белого дома в беседе с журналистами заявил, что такую уверенность он услышать рад, однако предложил оценить реальные результаты через полгода.

Стало известно о выборе Трампа из трех вариантов санкций против России

Напомним, ранее президент России подчеркнул, что экономика страны устойчива и способна адаптироваться к давлению извне.

Также в Белом доме в четверг заявили, что встреча Путина и Трампа еще не отменена, но должна дать ощутимый позитивный результат.