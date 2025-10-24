Япония сделала заявление о мирном договоре с Россией

Япония будет стремиться к заключению мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях, заявила в своей программной речи в парламенте по случаю вступления в должность новый японский премьер-министр Санаэ Такаити.

© Stanislav Kogiku/Zuma/TACC

«Сейчас отношения с Россией находятся в тяжёлой ситуации, но курс японского правительства заключается в том, чтобы решить территориальную проблему и заключить мирный договор», — цитирует её РИА Новости.

21 октября председатель Либерально-демократической партии Санаэ Такаити большинством голосов была избрана 104-м премьер-министром Японии и стала первой в истории страны женщиной-премьером.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказался о перспективах отношений России и Японии на фоне избрания нового премьер-министра Санаэ Такаити.