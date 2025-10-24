Лукашенко поразмышлял над альтернативами ООН

Альтернативы ООН не существует, организация остается наиважнейшей площадкой для переговоров и поиска решений по преодолению глобальных вызовов и угроз. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, поздравив с 80-летием организации генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, текст поздравления приводит пресс-служба белорусского лидера.

«Наша страна принимала участие в подготовке Устава ООН и с гордостью вошла в состав государств — основателей Организации, альтернативы которой не существует и сегодня», — отметил он.

По словам главы государства, очередной юбилей напоминает о необходимости продолжать миссию организации по укреплению мира и безопасности. Он также подчеркнул, что генсек ООН может рассчитывать на поддержку Минска в этом вопросе.

Ранее в Комитете государственной безопасности (КГБ) Белорусии сообщили, что Минск ведет работу по установлению контактов с властями Украины. По словам главы ведомства Ивана Тертеля, Александр Лукашенко также работает над стабилизацией ситуации в регионе.