Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп заявил, что влияние новых санкций на Россию станет ясно через полгода

Американский президент Дональд Трамп заявил, что эффект от новых санкций США станет понятен через шесть месяцев. Он также прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина, что санкции не скажутся на экономическом самочувствии России, пишет РИА Новости.

"Я дам вам знать через шесть месяцев. Посмотрим, как всё сложится", - заявил глава Белого дома журналистам.

Президент США сообщил, что "рад" за российского лидера, комментируя слова Владимира Путина о том, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России.

"Не заинтересован в победе": Зеленский набросился на Китай

Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил Китай в нежелании помогать Украине. Он также отметил, что у него нет постоянного диалога с председателем КНР, сообщает РИА Новости.

"У нас даже нет постоянного диалога с (Председателем КНР. — Прим. Ред.) Си Цзиньпином. У нас были определенные телефонные разговоры, и он мне сказал, что не будет продавать оружие (России — Прим. Ред.). И я ничего не знаю про пакеты вооружений, но я знаю, что Китай помогает России и не заинтересован в нашей победе", — пожаловался президент Украины, выступая на саммите ЕС в Брюсселе.

Трампа выступил с угрозами в адрес Колумбии

Американский президент Дональд Трамп назвал Колумбию наркопритоном. Он также обвинил Боготу в производстве кокаина в невиданных объемах, пишет РИА Новости.

"Колумбия — это наркопритон... Они производят кокаин в таких количествах, которых мы никогда раньше не видели, и продают его, им это больше не сойдет с рук. Мы больше не будем этого терпеть", — сказал американский лидер журналистам в Белом доме.

Трамп также оскорбил президента Колумбии Густаво Петро, назвав его "негодяем и бандитом".

В США предложили Польше напасть на Россию после угроз в адрес Путина

Американский журналист Такер Карлсон высмеял антироссийскую истерию, царящую в Варшаве. Таким образом он прокомментировал угрозы главы МИД Польши Радослава Сикорского принудительно посадить самолет президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

"Почему Польша не воюет с Россией? Если вас это так беспокоит, почему вы сами не защищаете Украину?", — спросил журналист.

Он также выразил непонимание, почему его семья, как и другие американцы, из-за опасной риторики Польши рискуют быть втянутыми в ядерное противостояние из-за эскалации конфликта на Украине.

Журналист раскритиковал Зеленского за наглую ложь о Путине и Трампе

Ирландский журналист Чей Боуз уличил президента Украины Владимира Зеленского во лжи. Он заявил, что глава киевского режима решил попиариться, сообщив, что сорвал предполагаемую встречу президента России Владимира Путина с его коллегой Дональдом Трампом в Будапеште, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию журналиста в соцсети Х.