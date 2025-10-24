В Литве не смогли оштрафовать русскоязычного робота-мойщика

Государственная языковая инспекция Литвы не стала штрафовать сеть магазинов Norfa за робота-мойщика, говорящего по-русски. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на представителя ведомства.

© Газета.Ru

Как пояснил представитель инспекции Арунас Дамбраускас, действующее законодательство регулирует только публичные надписи, но не распространяется на озвученные тексты.

«Это такое упущение в законе», — констатировал он.

Инцидент произошел после обращения покупателя, снявшего видео с роботом. Пресс-секретарь Norfa Дарюс Рилишкис объяснил ситуацию ошибкой подрядчика и заверил, что проблема уже устранена.

В сентябре президент Литвы Гитанас Науседа лишил поэта Юрия Кобрина Рыцарского креста — одной из пяти степеней ордена «За заслуги перед Литвой», который вручается как гражданам страны, так и иностранцам. Причиной решения главы литовского государства стало обращение Кобрина в российский Фонд защиты соотечественников, проживающих за рубежом.

