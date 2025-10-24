Член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна подвергла резкой критике лидерские качества Владимира Зеленского.

В интервью для YouTube-подкаста она заявила, что украинский президент демонстрирует неэффективное руководство, поскольку воспринимает мирное урегулирование как поражение, а не как возможность прекратить кровопролитие.

По мнению американской конгрессвумен, Зеленский не способен адекватно оценивать реальную ситуацию и действовать в интересах своего народа. Также Луна упрекнула украинское руководство в отказе от проведения выборов в условиях военного положения.

"Я думаю, он не хочет терпеть поражение и поэтому рассматривает мир как поражение. Но я считаю, что это ужасное лидерство, потому что нужно смотреть правде в глаза", - сказала Луна.

