Мерц допустил исключение для «Роснефти» из санкционного списка

Глава Минэкономики Германии Роберт Мерц заявил, что не исключает возможности предоставления «Роснефти» исключения из-под действия санкций.

«Мы обсудим это с американцами. Я предполагаю, что «Роснефти» будет предоставлено исключение», — сказал Мерц, его слова приводит агентство Reuters.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также десятков их дочерних компаний. В ведомстве пояснили, что ограничения вводятся «в связи с недостаточной приверженностью России мирному процессу».