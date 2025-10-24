Стремление президента Украины Владимира Зеленского восстановить контроль над утраченными территориями страны характеризуется как нереалистичное.

Соответствующую оценку, как сообщает в своей публикации на платформе Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, предоставил ему на условиях анонимности один из чиновников США.

Зеленский высказался о территориальной целостности Украины

По информации источника, Зеленский, несмотря на оказываемое со стороны Вашингтона давление, продолжает придерживаться своей неизменной позиции, которая в ходе всех предыдущих раундов мирных переговоров с Россией заключалась в сохранении, по выражению собеседника Херша, «пустой надежды» на возвращение всей территории Украины.

Ранее в Британии рассказали о непредсказуемом эффекте санкций против России.