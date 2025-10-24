Британское издание The Guardian выражает сомнения в способности новых антироссийских санкций положить конец конфликту на Украине. В публикации издания утверждается, что ограничительные меры могут привести к противоположному результату — заключению мирного соглашения на условиях, более выгодных для Москвы, чем для западных стран.

"Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции положат конец конфликту в ближайшее время, если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах. Это может означать сделку, несколько более выгодную для России, чем та, которую предпочел бы Запад", - пишет издание.

Публикация также констатирует низкую эффективность других форм поддержки Киева, включая поставки вооружений и разрешение на нанесение ударов по российской территории. По мнению издания, истребители F-16 не оправдали возложенных на них ожиданий, как и снятие прошлогодних ограничений на применение украинской армией дальнобойного оружия.

