Скандал с подрывом «Северных потоков» вскрыл раскол в Европе

Скандал вокруг расследования дела о терактах на газопроводах «Северный поток» обнажил и усилил раскол в Европе. С таким мнением выступил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, пишет РИА Новости.

© Лента.ру

По его словам, сейчас на этом фоне Европа переживает не только раскол, вызванный спорами, но и спад в экономическом секторе. Как отметил эксперт, взрывы на «Северных потоках» торпедировали европейскую экономику, которая всегда существовала в противовес с американской.

«Это усугубило внутренние противоречия. Обособились Венгрия и Словакия, придерживающиеся изначальных принципов ЕС — союз ради экономического благополучия, а не решения политических задач», — пояснил Оленченко.

Лидер Польши рад отказу выдать ФРГ подозреваемого в теракте на "Северном потоке"

Скандал, разгоревшийся вокруг расследования диверсии, стал лишь одной из покрывших Европу трещин. Как отметил аналитик, тенденция к распаду продолжит усиливаться. Во всяком случае, до тех самых пор, пока у власти на Западе остаются те, кто положил этому начало.

Ранее в Польше произошел скандал из-за фигуранта дела о «Северных потоках». Случилась стычка между парламентариями сейма, которые голосовали за блокировку экстрадиции гражданина Украины Владимира Журавлева, ставшего фигурантом дела о теракте. Его выдачи потребовала немецкая сторона.